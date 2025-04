Escalação do Atlético-MG: Galo tem mudança importante no meio

Cuca definiu a escalação do Atlético-MG para enfrentar o Botafogo. A bola às 16h (de Brasília), neste domingo, no Mineirão. O comandante do Galo fez uma alteração não esperada no meio de campo da equipe.

Scarpa está entre os reservas, Igor Gomes assumiu a vaga do camisa 10 do Galo entre os titulares. O Atlético está em busca da primeira vitória da temporada.

Igor Rabello está de volta. O zagueiro estava em fases de transição após uma lesão. O camisa 16 do Galo está no banco para a partida. O defensor não era relacionado desde o começo deste mês.

Escalação do Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes; Cuello, Rony e Hulk.

Escalação do Atlético-MG contra Botafogo (Reprodução / Atlético)

Reservas

Gabriel Delfim, Saravia, Vitor Hugo, Igor Rabello, Iván Román, Rômulo, Scarpa, Bernard, Gabriel Menino, Zé Phelipe, David Kauã e João Marcelo.

Escalação do Botafogo

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino Matheus Martins e Igor Jesus.

Desfalques do Galo

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Patrick Silva (entorse no tornozelo direito), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: TV Globo (em alguns estados) e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques