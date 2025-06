Cuca está a uma vitória de marca impressionante pelo Atlético-MG

Um dos maiores, se não o maior treinador da história do Atlético-MG, Cuca está muito próximo de chegar a mais um número impressionante no comando do Galo. O treinador está a uma vitória como mandante para chegar a 100 triunfos atuando dentro de casa.

Cuca está atualmente na quarta passagem pelo Atlético. A primeira começou em 2011 e durou até 2013. Naquela época, o Galo começou atuando na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Até que em 2012, uma relação histórica começou.

O Atlético passou a mandar jogos no Independência, onde criou uma invencibilidade gigante e um mantra "caiu no Horto, tá morto". Em 2012 foram 27 partidas em casa, com 21 vitórias e seis empates.

Cuca retornou ao Galo em 2021, quando o clube mandava os jogos no Mineirão. Novamente, houve a construção de uma fortaleza em jogos em Belo Horizonte. A ótima campanha como mandante foi fundamental para o título do Brasileirão daquele ano.

Agora, em 2025, Cuca encontra o terceiro estádio no comando do Atlético, agora sim, a casa própria. A Arena MRV aos poucos vem se tornando um trunfo para o Galo de Cuca.

Números totais como mandante

136 jogos 99 vitórias 28 empates 9 derrotas 80% de aproveitamento 300 gols marcados 98 sofridos

Números em 2025

Neste ano de 2025, o Atlético ainda não foi derrotado dentro de casa. São 17 jogos e 11 vitórias, além de seis empates. Os bons números ajudaram o Galo a fechar o primeiro semestre do ano na parte de cima da tabela do Brasileirão e vivo em todas as competições.

O Atlético está próximo do grupo da frente do Brasileirão. O Galo passa a ter mais chances de até um possível título na competição. O alvinegro está a quatro pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a menos do que os mineiros.

O Atlético terminou a primeira metade do ano com objetivos cumpridos. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo.

Já na Sul-Americana, a missão não foi totalmente cumprida. O Atlético visava se classificar na primeira colocação do Grupo H, o que não aconteceu. O Galo se classificou como segundo, então disputará o playoff, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, em busca de vaga nas oitavas. Caso se classifique, o alvinegro enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina.