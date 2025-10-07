Nesta quarta-feira (8), o Atlético recebe o Sport às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a dura derrota por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã, o time de Jorge Sampaoli busca, diante de sua torcida, retomar o caminho das vitórias e amenizar o clima tenso na Cidade do Galo.

O técnico argentino contará com o retorno do zagueiro Lyanco, que volta de suspensão e reassume a braçadeira de capitão. Ele é peça chave na linha de três defensores montada por Sampaoli. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Júnior Alonso (Paraguai) e Iván Román (Chile), convocados por suas seleções na data fifa. Com isso, Ruan Tressoldi pode fazer sua estreia no time.

No meio, outro desfalque por convocação; Alan Franco (Equador) também está com sua seleção. A dúvida é quem será seu substituto. Fausto Vera, com características mais defensivas, e Gabriel Menino, que atua com mais liberdade ofensiva, disputam a vaga.

Já o ataque, vive má fase e pode passar por mudanças. O último gol marcado por um atacante aconteceu há quase dois meses, quando Hulk balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Lyanco ao time retorna após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Provável escalação do Atlético

(Técnico Jorge Sampaoli): Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio Paulista);Bernard e Hulk

Situação no Campeonato Brasileiro

Com a derrota para o Fluminense, o Atlético estacionou nos 29 pontos e ocupa a 15° colocação, a apenas cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento.