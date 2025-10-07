Escalação do Atlético-MG: Como Sampaoli pode armar o time em meio aos desfalques
Júnior Alonso, Iván Román e Alan Franco estão servindo suas seleções
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (8), o Atlético Mineiro recebe o Sport às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a dura derrota por 3 a 0 para o Fluminense no Maracanã, o time de Jorge Sampaoli busca, diante de sua torcida, retomar o caminho das vitórias e amenizar o clima tenso na Cidade do Galo.
Atlético-MG ganha na justiça registro de “Galo Volpi”; entenda caso completo
Atlético Mineiro
Atlético-MG faz nova promoção de ingressos na Arena MRV; confira
Atlético Mineiro
Atlético-MG enfrenta Sport em duelo de “lanternas”
Atlético Mineiro
O técnico argentino contará com o retorno do zagueiro Lyanco, que volta de suspensão e reassume a braçadeira de capitão. Ele é peça chave na linha de três defensores montada por Sampaoli. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Júnior Alonso (Paraguai) e Iván Román (Chile), convocados por suas seleções na data fifa. Com isso, Ruan Tressoldi pode fazer sua estreia no time.
No meio, outro desfalque por convocação; Alan Franco (Equador) também está com sua seleção. A dúvida é quem será seu substituto. Fausto Vera, com características mais defensivas, e Gabriel Menino, que atua com mais liberdade ofensiva, disputam a vaga.
Já o ataque, vive má fase e pode passar por mudanças. O último gol marcado por um atacante aconteceu há quase dois meses, quando Hulk balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Provável escalação do Atlético
(Técnico Jorge Sampaoli): Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio Paulista);Bernard e Hulk
Situação no Campeonato Brasileiro
Com a derrota para o Fluminense, o Atlético estacionou nos 29 pontos e ocupa a 15° colocação, a apenas cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias