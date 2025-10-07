O Atlético-MG divulgou no início da tarde desta terça-feira (7), uma nova promoção de ingressos para a partida contra o Sport. O jogo acontece nesta quarta-feira (8) na Arena MRV às 19h em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

Vivendo um momento ruim na temporada e após a derrota por 3 a 0 contra o Fluminense, a torcida do Atlético vive uma certa de desconfiança com o time. Segundo apuração do Lance! até a noite da última segunda-feira (6) haviam sido vendidos apenas cerca de 5 mil ingressos .

Como funciona a promoção para Atlético x Sport?

Vendo essa baixa procura, o time mineiro resolveu promover uma nova ação de ingressos. Esta é a mesma que já havia sido praticada nas últimas partidas em casa. O sócio torcedor do clube que comprar um ingresso recebe outro, ou desconto para o segundo, conforme categoria na qual faz parte. Importante ressaltar que a promoção é válida apenas para compras efetuadas até 24h antes da partida, ou seja, até esta terça (7) às 19h.

Para os sócios Galo na Veia das categorias Preto, Prata, Branco e Internacional, na compra de um ingresso, o titular recebe um voucher com 100% de desconto para adquirir uma segunda entrada. A promoção é válida para os setores Brahma Leste, Norte e Sul, além dos setores Inter Norte, Leste, Sul e Oeste.

Já os associados da categoria Forte e Vingador, bem como os compradores do Ingresso Anual, e GNV Premium, ao adquirirem um ingresso, ganharão dois vouchers, cada um com 100% de desconto. Por fim, os membros do plano GNV da Massa, modalidade gratuita, receberão um voucher com 50% de desconto para a compra de um segundo ingresso. O Atlético reforça que não é possível realizar a troca de setor na Arena MRV.

Saiba valores e como comprar ingressos para Atlético e Sport