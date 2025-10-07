Atlético-MG ganha na justiça registro de “Galo Volpi”; entenda caso completo

Nesta terça-feira (7), o Atlético Mineiro conquistou uma importante vitória na Justiça. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região reconheceu o clube como o único e legítimo proprietário da marca "Galo Volpi", um dos símbolos mais emblemáticos da história alvinegra.

Nesta terça-feira (7), o Atlético Mineiro conquistou uma importante vitória na Justiça. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região reconheceu o clube como o único e legítimo proprietário da marca "Galo Volpi", um dos símbolos mais emblemáticos da história alvinegra.

A disputa judicial teve início em 2018, quando o artista Ivã Volpi, responsável pela criação do desenho na década de 1980 enquanto prestava serviços ao clube, entrou na Justiça reivindicando direitos autorais sobre o símbolo. Segundo Ivã, a criação do "Galo Volpi" foi uma iniciativa sua para reforçar a identidade visual do Atlético.

Após anos de litígio, a decisão desta terça-feira colocou fim à discussão, confirmando que a marca pertence exclusivamente ao Clube Atlético Mineiro.

Atlético e a história do "Galo Volpi"

Na década de 1980, o Clube Atlético Mineiro adotou um novo desenho para representar o seu mascote, o galo. Assim surgiu o Galo Volpi, um dos símbolos mais marcantes da identidade alvinegra. Com traços estilizados, o desenho é reconhecido pelo peito empinado e postura imponente, características que expressam força, coragem e garra , valores profundamente ligados ao espírito atleticano.

Desde então, o Galo Volpi passou a estampar uniformes, produtos oficiais e até tatuagens, tornando-se uma figura presente no cotidiano da torcida e uma representação visual do amor pelo clube. O símbolo se soma a outros personagens que fazem parte da história do Atlético-MG, como o Galo Ziraldo e o irreverente Galo Doido, criado e batizado pela própria torcida.

A figura do galo, associada ao clube desde os anos 1930, foi inspirada em um galo de briga conhecido por dominar as rinhas em Belo Horizonte. Com o tempo, o termo “Galo” se tornou sinônimo do Atlético-MG, e o Galo Volpi reforça essa identidade com sua presença marcante e estilizada, um verdadeiro ícone da torcida alvinegra.