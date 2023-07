Ainda segundo informações, a terceira camisa do Galo para essa temporada será toda preta e com detalhes em amarelo. O preço ainda está sendo estudado pelo clube, mas giraria em torno de R$ 349,99, valor que precifica as camisas 1 e 2 do clube atualmente. Além disso, é válido lembrar que, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o clube alvinegro não terá a camisa rosa, que faz referência à Campanha Outubro Rosa, em relação a prevenção do câncer de mama.