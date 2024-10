Escrita do G-4: Atlético-MG busca vitória inédita contra times do topo

Gabriel Milito, Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atletico)







Copiar Link

Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 16/10/2024 - 06:45 • Belo Horizonte

Nesta quarta-feira (16), o Atlético-MG entra em campo contra o Fortaleza, pela 30ª rodada, em busca de não só iniciar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, mas também de espantar o fantasma que persegue o clube mineiro diante de times que estão no G-4.

Desde o início do Brasileirão até a 30ª rodada, quando Galo enfrenta o Leão do Pici na Arena Castelão, às 21h45m (de Brasília), o time de Gabriel Milito não venceu nenhum dos clubes que assumem as quatro primeiras posições na tabela do campeonato após a 29ª rodada: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, respectivamente.

O Lance! reuniu, abaixo, o histórico do Galo diante das equipes que ocupam a zona de classificação direta para a Copa Libertadores 2025.

▶️ Com novidades no ataque, Galo divulga relacionados para jogo em Fortaleza



Hulk e Paulinho, atacantes do Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

▶️ Ataque do Galo: quem Milito pode escalar contra o Fortaleza?

▶️ Com um time de desfalques, Atlético-MG encara melhor mandante do Brasileiro

Atlético-MG x Times do G-4

1° turno

9ª rodada: Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras

O Atlético entrou em campo no dia 17 de junho para enfrentar o Palmeiras com nove desfalques, entre jogadores no departamento médico, convocados e suspensos. No banco de reservas, Milito contava com apenas oito atletas à disposição, e ainda sofreu a baixa de Hulk e Paulinho, expulsos durante a partida.

Os gols do time paulista foram marcados por Aníbal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López.

11ª rodada: Atlético-MG 1 x 1 Fortaleza

O Galo chegou para o duelo contra o Leão, no dia 23 de julho, após perder de goleada nas duas rodadas anteriores - de 4 a 0, contra o Palmeiras, e para o Vitória, por 4 a 2.

Os visitantes saíram na frente com Breno Lopes, no primeiro tempo, e na etapa final Paulinho balançou as redes para empatar a partida na Arena MRV.

14ª rodada: Atlético-MG 2 x 4 Flamengo

O time de Gabriel Milito entrou em campo para enfrentar o rubro-negro, em 07 de julho, com a missão de retomar a sequência de vitórias em casa. Na oportunidade, a última vitória do Galo na Arena MRV foi quando derrotou o Cruzeiro, por 3 a 0, em abril. Mas tal feito não se repetiu.

Ao ser goleado pelo Flamengo, o Atlético ampliou o jejum como mandante no Brasileirão. Bruno Henrique (2x), Carlinhos e Ayrton Lucas marcaram para o time carioca, enquanto Hulk abriu o marcador alvinegro de pênalti e, nos instantes finais, diminuiu a vantagem.

15ª rodada: Botafogo 3 x 0 Atlético-MG

Vindo de uma goleada diante do Flamengo, o time alvinegro vivia um momento conturbado no campeonato. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória para o Galo. Aos 23 minutos da etapa inicial, Igor Rabello recebeu cartão vermelho por uma falta em Luiz Henrique.

Com um a menos, o Atlético assistiu Savarino, Cuiabano e Luiz Henrique garantirem a vitória para o alvinegro carioca.

2° turno

28ª rodada: Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG

No reencontro com o Palmeiras no segundo turno, em Campinas, mais uma derrota do Galo. Em 28 de setembro, o alvinegro entrou em campo sem Gabriel Milito - suspenso - e assistiu Raphael Veiga abrir o placar de pênalti. Hulk diminuiu a vantagem em um golaço de falta, mas o camisa 23 alviverde ampliou o marcador mais uma vez.

Giay e Igor Gomes (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reencontro com o Fortaleza

Nesta quarta-feira (16), além da missão de reencontrar o time cearense e encerrar o jejum de vitórias contra os times do G-4, o Atlético-MG esbarra na maratona de jogos entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

O calendário não vem sendo o melhor amigo do torcedor atleticano, e Gabriel Milito tem poucas peças em mãos para sair da Arena Castelão com a vitória. Além dos lesionados e convocados (12 desfalques, ao todo), o treinador irá preservar alguns jogadores para a decisão contra o Vasco, no próximo dia 19, válido pelas semifinais da Copa do Brasil.