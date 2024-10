Conheça Caio Maia, artilheiro do sub-20 e promessa do Atlético-MG

Caio Maia, Atlético-MG (Foto: Daniela Veiga/Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 10:58 • Belo Horizonte

O Atlético-MG divulgou os relacionados para a partida contra o Fortaleza, nesta quarta (16), na Arena Castelão, às 21h45 (de Brasília), e um nome pouco conhecido entre os torcedores do Galo chamou a atenção. Trata-se de Caio Maia, artilheiro do sub-20 com 19 anos.

Vindo da Ponte Preta, Caio chegou ao time mineiro em abril de 2022 por empréstimo; o Atlético exerceu o direito de compra pelo meia e assinou contrato vigente até o fim de 2027.

Desde que chegou ao Galo, Caio Maia disputou 93 partidas, com 22 gols e três assistências. Na atual temporada, o jovem entrou em campo em 39 oportunidades - 38 como titular - balançando as redes 14 vezes com duas assistências.

Caio Maria, cria do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

No Campeonato Brasileiro de Aspirantes, torneio dedicado a contribuir para a formação e transição de atletas à categoria profissional, voltado para jovens de até 23 anos, o Cria do Galo já marcou dois gols nas três partidas disputadas pelo Atlético.

É a primeira vez que Caio Maia integra a lista da delegação do time profissional. A convocação do jogador por Gabriel Milito vem em um momento em que técnico sofre com a baixa de 12 atletas - entre lesionados, suspensos e convocados - além dos poupados para a decisão da Copa do Brasil, no próximo dia 19, contra o Vasco.

Estilo de jogo

Sem Hulk, Paulinho e Deyverson para compor o ataque contra o Fortaleza, Milito conta com a agilidade, explosão e bom passe de Maia. O jovem tem como característica um bom drible, habilidade no um contra um e boa leitura de jogo para saber quebrar linhas e ocupar os espaços.

Em suas últimas atuações pelo Galo, o meia costuma atuar aberto pela direita, dedicado em jogadas pela linha de fundo e cruzamentos para a área.