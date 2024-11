Deyverson provoca titular do Botafogo e dispara: ‘Que o Palmeiras passe eles’

O atacante Deyverson soltou o verbo após o empate entre Atlético-MG e Botafogo, na última quarta-feira (20), na Arena Independência. Em conversa com jornalistas à beira do gramado, o jogador foi questionado sobre um possível favoritismo do time carioca no jogo e revelou torcida para que o Palmeiras ultrapasse o adversário. O centroavante também provocou o zagueiro Alexander Barboza.

- Achar, todo mundo pode achar. Eu achava que hoje ia fazer sol, ia ficar um tempo quente, choveu à noite, entendeu? Pensava que ia sair um solzão, ficou chuvoso. Achar é uma coisa, ter certeza é outra. Agora que o Palmeiras faça a sua parte no Brasileiro, que eles possam passar o Botafogo, e se for campeão, mérito deles. E se a gente for campeão da Libertadores, mérito nosso - começou Deyverson.

Na sequência, Deyverson foi questionado sobre o zagueiro Barboza, com quem teve um desentendimento no jogo. O defensor do Alvinegro também discutiu com outro jogador do Atlético-MG após a partida. Na resposta, o atacante aproveitou para alfinetar o argentino.

- De quem? Barboza? Ah, o zagueiro do Botafogo. Desculpa, não estou ouvindo bem. Ah, isso aí faz parte, é do futebol. Se ele quis discutir fora de campo, é uma coisa que ele tem que resolver com que ele discutiu. Só quero jogar bola, dar meu máximo dentro de campo. Tivemos uma desavença, mas isso faz parte do jogo. Depois do jogo todo mundo tem que se entender - completou Deyverson.

Luiz Henrique é expulso após o jogo

O fim do jogo também contou com uma grande confusão formada à beira do gramado envolvendo seguranças do Botafogo. No meio do tumulto, o atacante Luiz Henrique arremessou uma garrafa de água contra um dos seguranças locais. Já com a partida encerrada, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi ao VAR e expulsou o jogador do clube carioca.

