Jornalista reprova atitude de Deyverson em Atlético-MG x Botafogo: ‘Antijogo’

O atacante Deyverson foi alvo de críticas nas redes sociais no empate do Atlético-MG com o Botafogo, nesta quarta-feira (20), na Arena Independência. O jornalista Rodrigo Mattos reprovou a postura do jogador na partida e classificou a atitude do atleta como "antijogo".

- Deyverson fazer piada, brincar com rivais ok. Mas isso que ele está fazendo hoje é simulação, toda hora que sobe finge que tomou na cara e se joga com as mãos no rosto. Não é engraçado, é tentar enganar com teatro, é antijogo, empobrece o futebol - criticou Rodrigo Mattos.

Deyverson se estranhou com o zagueiro Alexander Barboza no primeiro tempo e ambos receberam uma bronca do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Em campo, Atlético-MG e Botafogo ficaram no 0 a 0, e o clube carioca viu a vantagem para o Palmeiras na liderança diminuir para dois pontos.