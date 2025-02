Cuca quer melhor rendimento do ataque do Atlético-MG

A primeira vitória do Atlético-MG na temporada, no sábado (1.o.), por 1 a 0 sobre o Villa Nova, em Nova Lima, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, aliviou um pouco a pressão sobre a equipe, na briga pela classificação para a semifinal da competição. O técnico Cuca, no entanto, quer melhor rendimento do time, principalmente no setor ofensivo.

- Falta uma contundência maior no ataque, e isso virá com o tempo. Acho que, jogo a jogo, precisamos melhorar e tem espaço para melhorar. A conclusão da jogada tem que melhorar. Se você for tirar aqui, quase dentro da pequena área, tivemos quase meia dúzia de chances, e não serão em todos os jogos que teremos essa chance. Temos que melhorar nesse aspecto – avaliou Cuca, após a partida contra o Villa Nova.

Para o treinador do Atlético-MG, o próprio placar da vitória em Nova Lima poderia ter sido mais dilatado:

- Acho que não teve nenhum jogador do meio para frente que não teve ao menos uma chance clara, mas não fomos eficazes, senão era para ter sido uma vitória mais tranquila e com menos risco – afirmou Cuca.

O Galo ainda fará três jogos pela primeira fase do Mineiro, todos no Mineirão. Terça-feira (4), a equipe enfrenta o Athletic, às 21h30. No domingo (9), o adversário será o Cruzeiro. E, na última rodada, dia 12, joga contra o Itabirito.

- Vai ser um jogo bom (contra o Athletic). É uma equipe que também vai propor. Será um jogo bom. Depois teremos Cruzeiro e Itabirito. Vamos preparar bem para estes jogos finais – avisou Cuca. A equipe do interior lidera o Grupo B, com 12 pontos, e tem a melhor campanha do Mineiro.

Os resultados da rodada foram favoráveis ao Atlético-MG. Dois concorrentes do Grupo A perderam no sábado. O líder Betim continuou com oito pontos, ao perder para o América por 1 a 0, em casa. O Tombense foi derrotado pelo Athletic por 3 a 1, em São João del Rey, e está com os mesmos sete pontos do Galo, mas leva vantagem nos critérios de desempate.