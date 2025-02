Mais que o gol, Hulk comemora primeira vitória do Galo em 2025

O atacante Hulk marcou seu 115.o. gol com a camisa do Atlético-MG, na vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, neste sábado (1.o.), em Nova Lima, pelo Mineiro, depois de 14 jogos em que passou em branco. No entanto, o jogador preferiu destacar a importância do resultado, já que o Galo ainda não tinha vencido no ano e está com a classificação para a semifinal ameaçada.

- Particularmente, me sinto muito feliz quando o time vence, independentemente de gol, de assistência. Fico feliz mais que com o gol, com a vitória. Era muito importante ganhar hoje. Sempre procuro ajudar mais a equipe do que me ajudar. Importante é o comprometimento, ajudar com entrega 100%. Mas fico feliz por voltar a marcar também. Espero agora uma sequência de gols e vitórias – afirmou Hulk, na saída do campo.

Hulk reconhece que o Atlético-MG está pressionado na busca pela classificação para a semifinal do Mineiro, mesmo com a vitória diante do Villa Nova:

- Não podemos fugir da responsabilidade. Sei do peso que a gente carrega, principalmente no Mineiro, depois de cinco títulos seguidos. Não vai ser fácil, porque outros times estão fazendo grandes campanhas. A gente sabe que tem de fazer muito ainda para se classificar, quanto mais para chegar ao título – comentou o atacante.

O campo do Estádio Castor Cifuentes foi invadido pelas crianças, após a partida, e Hulk atendeu a todas pacientemente:

- É gratificante… a gente também teve ídolos e pessoas que a gente admira. É natural. Agradeço demais esse carinho e pena que não temos tempo para todo mundo. Espero levar alegria a todos eles.

Hulk conta que Cuca deu puxão de orelhas no time no intervalo

O atacante atleticano reconheceu que o time não fez boa apresentação no primeiro tempo:

- A gente sabia que ia enfrentar dificuldades, com o Villa Nova de técnico novo, com mais motivação. Poderíamos ter feito gol no primeiro tempo. No intervalo, o Cuca nos deu um puxão de orelha. Voltamos melhor, mais concentrados e tendo o controle do jogo.

O Atlético-MG volta a campo já na terça-feira (4), para enfrentar o Athletic, no Mineirão, às 21h30, pela quinta rodada do Mineiro. E, domingo (9), terá o clássico contra o Cruzeiro, também no Mineirão. Na última rodada, o Galo recebe o Itabirito, dia 12, novamente no Gigante da Pampulha.