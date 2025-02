Cuca festeja excelente desempenho defensivo do Atlético-MG

O técnico do Atlético-MG, Cuca, comemora o desempenho defensivo da equipe neste início de temporada, depois que a defesa foi apontada como uma deficiência do time na reta final de 2024. Neste ano, o time titular do Galo, em seis partidas, incluindo as duas pela FC Series, em Orlando (EUA), sofreu apenas um gol, no empate por 1 a 1 com o América, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG estreia na Copa do Brasil, contra o Tocantinópolis, na terça-feira (18)

- Quando se fala em sistema defensivo, ele começa lá na frente, com o perde-e-pressiona, para que não sobre adversário. Geralmente, os atacantes são mais rápidos que zagueiros. Então é matar a origem, não deixar a jogada existir – comentou Cuca.

O treinador atleticano também festejou a vitória sobre o Cruzeiro:

- Temos que comemorar muito internamente essa vitória. Era um jogo decisivo. Uma derrota praticamente nos eliminaria do campeonato. Vocês sabem como é um clássico com mando de campo do adversário, com 60 mil torcedores, contra um time como o Cruzeiro. A gente ultrapassou tudo isso, porque nos preparamos muito para isso, trabalhamos muito na semana – afirmou Cuca.

continua após a publicidade

Hulk comemora segundo gol contra o Cruzeiro, na vitória por 2 a 0, neste domingo (Foto: Pedro Souza/Atlético)

No intervalo, Cuca tirou o zagueiro Júnior Alonso e colocou o atacante Palacios. O treinador contou que pensou em fazer a modificação assim que o atacante Gabigol, do Cruzeiro, foi expulso, aos 29 minutos do primeiro tempo:

- Pensei em fazer a troca naquele momento, mas o time não iria entender. Com o posicionamento do Cruzeiro, com duas linhas de quatro e apenas o Matheus Pereira na frente, a gente não precisava de um zagueiro na sobra – explicou.

continua após a publicidade

- Fizemos o gol e aí o jogo fica mais tranquilo. A gente não precisa se expor muito. Tivemos o controle do jogo, não demos chances para o rival empatar e, no final, fizemos o segundo – completou o treinador.

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Cuca destaca o trabalho que vem sendo feito no Atlético-MG

Para Cuca, o Atlético-MG está crescendo jogo a jogo e isso graças ao trabalho que está sendo feito no clube:

- Nós estamos indo de menos para mais, crescendo de jogo a jogo. Tem jogo, claro, que não vai estar tão bem. A maior contratação é ter seu elenco potencializado, rendendo perto de tudo que pode. O ambiente está muito bom, o trabalho, respeitoso. Temos nos preparado muito bem, mas não tem euforia porque quarta-feira tem outra decisão. Vamos preparar o espírito para quarta-feira também – disse.

Na quarta-feira (12), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebe o Itabirito, às 19h45, no Mineirão. A vitória garante a classificação para a semifinal – o Galo pode terminar com a melhor campanha desta fase.