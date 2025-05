Cuca cita adversários para pedir reforços no Atlético-MG: ‘Acertar na mosca’

Cobrado pelo fraco desempenho, o técnico Cuca falou da necessidade de reforços após o Atlético-MG empatar em 1 a 1 com o Cienciano, na Arena MRV, na quinta-feira-feira (29). Com o tropeço, o Galo vai ter que jogar os playoffs da Sul-Americana.

Cuca citou que o clube sabe das carências do grupo atual e que precisa ir ao mercado fazer o mesmo que "todos os grandes" do futebol brasileiro. Em 2025, o Atlético-MG já gastou R$ 143,4 milhões em contratações.

- Quanto a melhorar a equipe para o segundo semestre, com certeza a diretoria está vendo isso. Você vê, hoje, os grandes, por melhor que eles estejam, estão indo ao mercado. Com a gente não vai ser diferente, temos que ir ao mercado e ir bem. Acertar na mosca os tiros que tiver para dar - apontou, em entrevista coletiva.

Apesar do otimismo, o dirigente Paulo Bracks já declarou que existe uma “limitação de orçamento” no caixa alvinegro. Nesta semana, o clube voltou a ter problemas com atrasos nos direitos de imagem e luvas ao elenco.

Além disso, o Galo foi acusado por quatro clubes de atrasar parcelas em pagamentos de reforços: Júnior Santos (Botafogo) e Cuello (Athletico) em 2025, e Fausto Vera (Corinthians) e Deyverson (Cuiabá) em 2024. Sem resolução, Timão e Dourado já acionaram o time mineiro na Justiça.

O Atlético ainda poderá contratar em dois períodos no ano: 2 a 10 de junho (Mundial de Clubes) e 10 de julho a 2 de setembro. O único reforço confirmado é o atacante Dudu, vindo do rival Cruzeiro.

Atlético-MG vai jogar o playoff da Sul-Americana 2025. Foto: Pedro Souza/Atlético

Na temporada, o Galo conquistou o Campeonato Mineiro e não avançou direto para as oitavas de final da Sul-Americana, mas terá a possibilidade nos playoffs. Na Série A, o clube ocupa a 10ª colocação, com 14 pontos em 10 jogos.

Investimento do Atlético-MG em 2025

Robert: R$ 3 milhões

Natanael: R$ 7 milhões

Ivan Roman: R$ 11,4 milhões

Cuello: R$ 36 milhões

Rony: R$ 38 milhões

Júnior Santos: R$ 48 milhões

Total: R$ 143,4 milhões

Investimento do Atlético-MG na janela do meio de 2024

Alonso: R$ 6 milhões

Deyverson: R$ 4,5 milhões

Fausto Vera: R$ 22 milhões

Lyanco: R$ 27 milhões

Total: 59,5 milhões