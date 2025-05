Atlético-MG empata com Cienciano e vai aos playoffs da ‘Sula’

O Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cienciano nesta quinta-feira. Em partida ruim do Galo na Arena MRV, Lyanco abriu o placar na primeira etapa, mas Cueva empatou em cobrança de pênalti logo depois.

Com o resultado, os mineiros avançam como segundo colocado do Grupo H, e vão jogar a repescagem da Sul-Americana contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, time vindo da Libertadores.

Como foi o jogo

O Atlético precisou de nove minutos para marcar. Hulk lançou Rony, que ajeitou e bateu cruzado. Entretanto, após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento do camisa 33 do Galo.

Aos 22, Rubens invadiu a área, mas adiantou demais a bola e não conseguiu finalizar e nem passar a possa. Nove minutos depois, Rony marcou mais um, mas novamente estava em posição irregular.

O Galo conseguiu finalmente abrir o placar aos 43 minutos. Hulk cobrou escanteio para a área. Lyanco surgiu na segunda trave e cabeceou para marcar.

A alegria atleticana não durou muito. Aos 49, o árbitro assinalou pênalti de Lyanco, após o zagueiro tocar na bola com o braço, dentro da área. Cueva foi para a cobrança e não desperdiçou, empatando a partida.

O Atlético perdeu totalmente o domínio que tinha na partida, na segunda etapa. Aos 15 minutos, Rubens conseguiu a primeira boa chance, ao invadir a área e finaliza para a defesa do goleiro.

Daí em diante o Atlético não conseguiu criar praticamente nenhuma chance. O Galo rondava o campo de ataque, mas sem criar chances claras.

O que vem por aí

O Atlético volta a entrar em campo neste domingo (1), contra o Ceará, pelo Brasileirão, no Castelão, às 18h30 (de Brasília). Já o Cienciano enfrenta o Cusco, pelo Campeonato Peruano, no dia 13 de junho.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 1 X 1 CIENCIANO

COPA SUL-AMERICANA - 6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: 29 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

🥅 Gols: Lyanco (43'/1°T) / Cueva (50'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Patrick (CAM), Hulk (CAM) / Arias (CIE)

🟥 Cartões vermelhos:

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 26.426



⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Bernard), Lyanco, Alonso (Saravia) e Rubens; Alan Franco, Patrick (Menino), Scarpa e Igor Gomes (Júnior Santos); Rony (Palacios) e Hulk.

CIENCIANO (Técnico: Carlos Desio)

Barrios (Bolado); Ortiz (Gómez), Estrada, Amondarain e Valoyes; Arias, Torrejon e Cueva; Romagnoli (González), Osnar Noronha (Da Silva) e Gentile.