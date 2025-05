Cuca diz não ter encontrado time titular do Atlético-MG ainda

O Atlético-MG não vem bem na temporada. Após ter tido boa fase no Campeonato Mineiro, o time parece ter se perdido, não repetindo os bons desempenhos demonstrados. Cuca demonstrou insatisfação com o momento vivido e diz ter desencontrado o time ideal.

- O treinador ele desfruta quando ele encontra o time. Quando o treinador encontra o time enquanto o sistema ele tem. A gente desfruta do trabalho, é gostoso. Aí você consegue por umas pitadinhas de tempero, que são as jogadas ensaiadas, mudanças táticas. Nós, no Campeonato Mineiro, encontramos um time e hoje o time desencontrou.

Cuca confessou estar sofrendo com a situação e que não possui um time titular nas mãos. O treinador prega que seguirá fazendo alterações até ter resultados, para aí sim dar sequência.

- Nós não temos mais um time titular na mão, o time é esse. Isso é a realidade. Então eu tô sofrendo com isso pra achar o time ideal e como é que você vai achar o time ideal? Você vai ter que mexer. A hora que ele te der um resultado bom, você dá sequência pra ele, independente de quem seja e vai ser assim.

Galo x Cienciano

O Atlético-MG teve mais uma atuação a baixo do esperado. O Galo empatou em 1 a 1 com o Cienciano, pela Sul-Americana, na Arena MRV. Com o resultado, o alvinegro passou em segundo lugar do Grupo H da competição e vai disputar o playoff contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, time vindo da Libertadores.

Cuca confessou o baixo rendimento da equipe na segunda etapa e que a mudança de esquema piorou o time.

- Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, piorou bem mais, as entradas não foram boas, a gente tentou para não perder as trocas, né. As próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário elas foram piorando o time e o time acabou desorganizado no final do jogo. Fracassamos em um momento em que não podíamos fracassar, como consequência agora temos que jogar um playoff.