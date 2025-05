O Atlético-MG teve mais uma atuação abaixo do esperado. O Galo empatou em 1 a 1 com o Cienciano, pela Sul-Americana, na Arena MRV. Com o resultado, o alvinegro passou em segundo lugar do Grupo H da competição e vai disputar o playoff contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, time vindo da Libertadores.

Após a partida, o técnico do Atlético, Cuca, enxergou um bom jogo no primeiro tempo, mas viu erro na tomada de decisão dos jogadores.

- Eu vi um primeiro tempo bem jogado, com paciência, com troca de passes, com naturalidade na partida. Erramos nas tomadas de decisões, aquele passe final que a gente fala, geralmente são passes fáceis, e a gente errando de dar bola para o companheiro fazer o gol. Foram várias situações assim, e fizemos o gol lá no finalzinho do primeiro tempo e conseguimos tomar o empate.

Cuca confessou o baixo rendimento da equipe na segunda etapa e que a mudança de esquema piorou o time.

- Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, piorou bem mais, as entradas não foram boas, a gente tentou para não perder as trocas, né. As próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário elas foram piorando o time e o time acabou desorganizado no final do jogo. Fracassamos em um momento em que não podíamos fracassar, como consequência agora temos que jogar um playoff.

Explicação das alterações

O Atlético se tornou uma bagunça na segunda etapa. Menino entrou e jogou de lateral, Júnior Santos não se encontrava em campo, assim como Bernard. Em determinado momento, Rubens atuou como zagueiro. Cuca explicou ao fim da partida o que havia pensado.

- Pôr o Menino aqui na lateral para ganhar uma troca mais ofensiva, tirando o volante, nós tentamos depois pôr o Saravia de novo, jogando o Menino para dentro, para ver se a gente encontrava uma maneira de sair da marcação forte do adversário. Tiramos o Alonso da zaga para pôr o Rubens ali para a gente ter uma saída de bola e ficar no mano e não se incomodar com a velocidade, mas mesmo assim ainda tivemos perto de perder.

