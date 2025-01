Cuca admite que Atlético-MG está pressionado no Mineiro

O técnico do Atlético-MG, Cuca, reconhece que a equipe já está pressionada para conseguir a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro, depois de quatro empates nas quatro primeiras rodadas, o último deles nesta quarta-feira (29), por 1 a 1 com o América, no Mineirão, na primeira oportunidade em que o time titular foi escalado na competição.

- Sábado será contra o Villa Nova, em Nova Lima, depois tem o Athletic na quinta-feira, o clássico contra o Cruzeiro e, por último, o Itabirito. Temos de ganhar os quatro. Essa é a matemática, para não depender de ninguém, e já falamos isso com os jogadores – afirmou Cuca, na entrevista coletiva após a partida contra o América.

Cuca chegou a lamentar que a equipe alternativa que disputou os primeiros jogos, enquanto o time titular estava nos Estados Unidos, não tivesse somado mais pontos, mas, em seguida, aliviou a cobrança sobre o Sub-20:

- A base podia ter vencido ou também perdido, quando jogou com um a menos (contra o Pouso Alegre). Não perdemos, mas também não ganhamos. É o que está aí e não vamos nos queixar de nada – observou o treinador atleticano.

Cuca lamenta as chances perdidas pela equipe no primeiro tempo

O que Cuca lamentou, realmente, foram as oportunidades de gol perdidas contra o América, que poderiam ter feito o resultado do clássico ter sido outro:

- Fizemos uma grande partida, com movimentação, predisposição, organização, tentando buscar alternativas para criar oportunidades, marcando forte… Se a gente sai na frente, certamente venceria. O América foi muito eficaz e, na chance que teve, fez o gol. Conseguimos empatar, poderia ter sido melhor, mas foi um bom jogo – avaliou Cuca.

O técnico do Atlético-MG também elogiou o adversário desta quarta-feira (29):

- O goleiro do América (Jori) teve uma noite muito feliz, a defesa foi muito bem, é uma equipe rápida, muito bem treinada.

Bernard marcou pela primeira vez desde que voltou ao Atlético-MG no ano passado (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Autor do gol de empate do Atlético-MG – seu primeiro desde que voltou ao clube no ano passado -, Bernard começou o jogo no banco para a estreia do atacante Júnior Santos. Cuca, no entanto, fez questão de ressaltar a importância de todos os jogadores para a temporada:

- Em 2011, quando o Bernard subiu, ele era lateral-direito e entendemos que fazia a diagonal muito bem nos treinos. O tempo passa, mas ele tem essa performance de fazer a diagonal. Ele entrou bem no jogo, quem sabe por isso saiu a pressão sobre ele… Ele é importante para nós e vamos utilizar todo o elenco – avisou o treinador do Atlético-MG.