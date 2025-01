Atlético-MG e América ficam no empate por 1 a 1, no Mineirão

O clássico Atlético-MG e América terminou empatado por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (29), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, debaixo de muita chuva. Apesar do maior domínio do jogo, o Galo não conseguiu a vitória. Esse foi o quarto empate da equipe do técnico Cuca na competição - o time é o lanterna do Grupo A. O Coelho chegou aos oito pontos, mas perdeu a liderança do Grupo B para o Athletic, que goleou o Villa Nova por 6 a 1, em casa.

O jogo começou com domínio do Atlético-MG, mas sem chances claras de abrir o placar. O América conseguiu reagir, equilibrou a partida, mas também sem levar perigo ao gol adversário. Somente aos 25 minutos, o Galo esteve perto de abrir o placar. Gabriel Menino chutou da meia-lua, e Jori defendeu. Pouco depois, foi Gustavo Scarpa que, de fora da área, obrigou o goleiro americano a espalmar.

O Coelho foi mais objetivo e, na primeira chegada com perigo, marcou. Aos 31 minutos, após rebote do lateral Natanael, Fabinho pegou de primeira, da meia-lua, e acertou o canto direito de Everson. O atacante teve outra boa chance no início do segundo tempo.

Atacante Fabinho abriu o placar do clássico para o América no primeiro tempo (Foto: Mourão Panda/América)

O Atlético-MG buscava o empate, mas esbarrava no goleiro Jori, que fazia boas defesas, em chutes de Hulk e numa cabeçada de Natanael. Aos 25 minutos, Bernard chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro, que apontou mão do atacante atleticano. Aos 38 minutos, Bernard finalmente marcou pela primeira vez desde que voltou ao Galo, aproveitando rebote de Jori, após chute de Robert.

O América, assim como no primeiro tempo, chegou pouco, mas com perigo. Jonathas chutou para defesa fácil de Everson, e Júlio acertou o pé da trave do goleiro atleticano.

Na próxima rodada, Atlético-MG e América jogam no sábado

Na quinta rodada do Mineiro, o Atlético-MG enfrenta o Villa Nova, sábado (1), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, às 16h30, e o América joga contra o Betim, no mesmo dia, na Arena Vera Cruz, às 19h.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 x 1 AMÉRICA

CAMPEONATO MINEIRO 2025 - 4a. RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, 22h

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Fabinho (31'/1°T) e Bernard (38'/2oT)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (Atlético), David Lopes, Mateus Henrique (América)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 19.150

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico Cuca)

Everson, Natanael (Saravia), Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Robert), Rubens (Bernard) e Gustavo Scarpa (Palacios); Júnior Santos (Deyverson) e Hulk.

AMÉRICA (Técnico: William Batista)

Jori; Mateus Henrique (Júlio), Ricardo Silva, Lucão e Marlon (Pedro Barcelos); Cauan Barros (Yago Santos), Miqueias e Elizari (David Lopes); Fabinho, Figueiredo (Adyson) e Jonathas.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

4️⃣ Quarto árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas