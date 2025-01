Atlético-MG consegue reduzir pena por confusão na Copa do Brasil

O Atlético-MG poderá contar com o apoio da Massa nas primeiras partidas da equipe pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil deste ano. Em julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro, o clube conseguiu reduziu a punição pelos incidentes na final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Flamengo, na Arena MRV. A pena de perda de mando de campo caiu de seis para três partidas, já cumpridas.

Antes do julgamento desta quarta-feira (29), a presença de público nas três primeiras partidas por competições nacionais em 2025 teria restrições. A punição havia sido convertida em pena socioeducativa: possibilidade de comparecimento apenas de mulheres, crianças, adolescentes até 16 anos, idosos e deficientes. Os auditores do STJD, no entanto, aumentaram o valor da multa aplicada ao clube, de R$ 174 mil para R$ 314 mil.

Atlético-MG cumpriu parte da punição ainda no Brasileiro do ano passado

Na segunda partida da final da Copa do Brasil de 2024, a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em 10 de novembro, houve lançamento de bombas e objetos em campo – o fotógrafo Neuremberg José Maria teve fratura exposta, quebrou três dedos e rompeu o tendão do pé direito. Inicialmente, a Arena MRV foi interditada. E o Galo enfrentou Juventude e Botafogo, pelo Brasileiro, na Arena Independência, com portões fechados.

A 5ª Comissão Disciplinar do STJD, no primeiro julgamento, condenou o Atlético-MG com a perda de seis mandos de campo. O clube recorreu e reduziu a pena para três partidas. O último jogo do Brasileiro, contra o Athletico-PR, pôde ser disputado na Arena MRV, mas sem a presença do torcedor.

Ao total, foram seis denúncias contra o Atlético-MG: arremesso de objetos ao gramado, arremesso de quatro bombas, invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.