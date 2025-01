Júnior Santos pode estrear pelo Atlético-MG contra o América

Principal contratação do Atlético-MG para a temporada, o atacante Júnior Santos está na expectativa de estrear com a camisa do Galo no clássico desta quarta-feira (29), contra o América, às 22h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

O jogador não viajou para a pré-temporada nos Estados Unidos, ficou fazendo avaliações físicas e atividades nesta semana na Cidade do Galo e treinou pela primeira vez com os novos companheiros na tarde desta terça-feira, quando o grupo que disputou a FC Series se reapresentou ao técnico Cuca.

Júnior Santos revela que ainda não está em sua melhor forma física, já que iniciou a temporada há poucos dias, depois de ter encerrado o ano passado mais tarde devido à disputa do Intercontinental de Clubes com o Botafogo, em dezembro, mas se diz ansioso para estrear, talvez começando no banco de reservas contra o América:

- Coração já dá aquela acelerada! O que eu tenho que fazer agora é estar pronto fisicamente, bem. Pela programação, voltei um pouco tarde. Mas, estando bem, 100% fisicamente, com o que eu tenho, acredito que vou fazer uma grande temporada com essa camisa – afirmou, em entrevista à Galo TV.

O atacante, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo no ano passado, espera ter logo uma identificação com a torcida do Atlético-MG:

- Dentro de campo, sempre me identifico com o clube, porque sou um jogador que procuro nunca desistir, sempre dou o meu melhor. Os torcedores olham essa vontade, o que traz essa identificação. Acredito que vou me identificar bastante com os torcedores e fazer uma grande temporada – disse Júnior Santos.

Conversa com Cuca foi fundamental para chegada de Júnior Santos ao Galo

Baiano de Conceição do Jacuípe, Júnior Santos, de 30 anos, começou no Osvaldo Cruz, de São Paulo, passou por Ponte Preta, Ituano e Fortaleza, no futebol brasileiro, e atuou no Japão de 2019 a 2022, por Kashiwa Reysol, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima. O atacante esteve inicialmente no Botafogo em 2022, emprestado pelo Sanfrecce Hiroshima, e retornou em definitivo em 2023.

Contratado em definitivo pelo Atlético-MG por cerca de 8 milhões de dólares (R$ 48 milhões), Júnior Santos fala importância do técnico Cuca na transferência para o Galo:

- Ele me ligou e falou do interesse que tinha em poder contar comigo. Eu fiquei muito feliz. Vindo do Cuca, com a história que ele tem, o treinador que ele é… Fiquei muito alegre. A forma também como ele conversou comigo. Uma pessoa muito simples, assim. Eu gostei bastante e aceitei vir para o Atlético-MG – revelou o atacante.