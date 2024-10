Guilherme Arana, jogador do Atletico-MG, comemora seu gol durante partida contra o Vasco na Arena MRV pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (4), o Atlético-MG confirmou que Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, na partida contra o Vasco, em partida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O lateral foi substituído no início do segundo tempo da vitória por 2 a 1, na última quarta (2), na Arena MRV, e deu lugar a Vargas.

▶️ Rivalidade histórica: Ídolo da Seleção crava confronto final da Copa do Brasil

▶️ Dorival chama lateral que joga no Brasil para vaga de Arana na Seleção

Arana foi peça fundamental para a virada do Galo. O camisa 13 fez o gol de empate e deu uma assistência para Paulinho confirmar a vitória do clube mineiro. Nesta temporada, o jogador soma cinco gols e nove assistências em 47 jogos com a camisa alvinegra.

O atleta já iniciou o trabalho de recuperação na fisioterapia e está fora do jogo contra o Vitória, neste sábado (5), na Arena MRV. Ele também virou desfalque da Seleção Brasileira para as duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa.

'Nada ganho ainda'

Ao fim da partida contra o Cruz-Maltino, o lateral revelou que sentiu o adutor da coxa e por isso precisou ser substituído, mas tranquilizou os torcedores.

– Foi um bonito gol no momento delicado da partida. Eu senti um pouco meu adutor, um pouco pesado. Então, tem hora que você tem que ser inteligente, não dá para forçar. O torcedor pode ficar tranquilo que não é nada grave. Ainda nos faltam 90 minutos, uma semifinal com o adversário com uma camisa gigante que também é a do Vasco. Então. não tem nada ganho ainda. Claro que a gente tem que agradecer pela vitória, ficar feliz pela vitória, mas a classificação ainda não está garantida.

O clube não divulgou o grau da lesão de Arana. Em caso de grau leve, o prazo de recuperação gira em torno de duas semanas. Em torno de grau II, pode levar até seis semanas, o que tiraria o atleta do jogo de volta da semifinal, em São Januário.