Brasil tem adversário definido para final da Copa do Mundo de Futsal

Jogadores do Brasil posam para foto antes de jogo na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Agora, é pelo hexa! O Brasil enfrentará a Argentina na final da Copa do Mundo de Futsal. A equipe albiceleste venceu nesta quinta-feira a França, por 3 a 2, na semifinal da competição, e disputará com a Seleção Brasileira o título mundial. A partida que decidirá o novo campeão será no domingo (6), às 12h.

➡️Falcão no topo? Saiba quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo de Futsal

Com emoção até o fim. Argentina e França protagonizaram um jogo digno de uma semifinal de Mundial. A equipe sul-americana saiu na frente, sofreu o empate logo em seguida, mas conseguiu se colocar a frente do placar novamente. Em menos de 10 minutos de partida, o placar apontava 2 a 1 para os "hermanos". Os franceses empataram, mais uma vez, aos quatro minutos da segunda etapa. A partir de então, o confronto ficou muito amarrado e as duas seleções se penduraram em faltas. Aos 16 minutos, o ala francês, Guirio, cometeu a sexta falta. No tiro livre, Arrieta deu números finais à partida.

A Seleção Brasileira voltou a final Copa do Mundo de Futsal após 12 anos. A semifinal contra a Ucrânia foi de tirar o fôlego de quem assistia ao jogo. Com direito a virada do Brasil, a equipe venceu os ucranianos por 3 a 2, com hat-trick do capitão Dyego. A campanha até este confronto, no entanto, era mais tranquila. Na fase de grupos, a Amarelinha passou com tranquilidade aplicando três goleadas em três jogos. No mata-mata, ainda venceu Costa Rica e Marrocos, nas oitavas e quartas, respectivamente.

Ferrão, Arthur, William, Lino e Neguinho comemoram gol do Brasil na Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em busca do hexacampeonato, o Brasil encara a Argentina pela grande final da Copa do Mundo de Futsal. A partida acontecerá no domingo (6), às 12h, no horário de Brasília.