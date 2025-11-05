Contra o Bahia, Atlético-MG costuma fazer valer mando de campo
Galo só perdeu em casa para o tricolor baiano três vezes no Brasileirão
O Atlético recebe o Bahia nesta quarta-feira (5), às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Como mandante, o Galo costuma fazer valer a força da massa, acumulando um excelente retrospecto contra os baianos.
Os times se enfrentam com objetivos opostos no campeonato. O Galo é o 13° com 37 pontos, e ainda briga para se afastar de vez do rebaixamento. Já o esquadrão de aço, ocupa a 5° colocação com 52 pontos, tentando se manter na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga para a Libertadores 2026.
Atlético mandante contra o Bahia
Atlético e Bahia fazem um confronto antigo e importante na história do Campeonato Brasileiro. Em seus mandos, o Galo costuma se dar melhor, só saiu derrotado em três oportunidades.
Os times já se enfrentaram em Belo Horizonte pela competição nacional em 22 partidas. O Atlético venceu 13 e empatou seis, além das três vitórias do tricolor de aço. Os mineiros anotaram 43 gols a favor, e sofreram apenas 14.
Como chegam Atlético e Bahia?
O Atlético chega após o empate em 0 a 0 com o Inter, com um jogador a menos desde primeiro tempo. A partida teve como protagonista o árbitro Alex Gomes Stefano, que teve uma arbitragem confusa e sem critério. No entanto, o Galo somou um valioso ponto na busca de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.
Já o Bahia, vem após uma virada sobre o Bragantino na Fonte Nova. Willian José marcou os dois gol do triunfo tricolor por 2 a 1 já na reta final de jogo. O esquadrão de aço busca se manter na parte de cima da tabela e conquistar o objetivo da temporada, a classificação para a Libertadores 2026.
