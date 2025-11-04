Nesta quarta-feira (5), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo, zagueiro do Galo foi expulso na última partida diante do Internacional e está suspenso, porém sua ausência já poderia ocorrer por outro motivo.

O defensor do Atlético recebeu o cartão vermelho no Beira-Rio após entrada forte em Borré, centroavante colorado, aos 16 minutos minutos de jogo. O juiz não expulsou na hora, mas foi recomendado à ir ao VAR e depois de revisão, puniu Vitor Hugo.

Vitor Hugo após ser expulso contra o Inter (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress/GazetaPress)

Vitor Hugo já seria desfalque contra o Bahia?

Vitor Hugo poderia ser desfalque do Atlético mesmo se não recebesse o vermelho. O jogador está emprestado ao Galo pelo Bahia e por cláusula no contrato de empréstimo, só poderia atuar caso o time mineiro realizasse o pagamento de uma multa. A intenção ou não do pagamento da multa não foi divulgada pelo clube.

Vai ficar no Atlético em 2026?

Atualmente, Vitor Hugo está no Galo por empréstimo até o fim de 2025. Ele pertence ao Bahia, e até o momento, não houve contato oficial entre os clubes. No entanto, caso o Atlético queira contar com o jogador na próxima temporada, será necessário adquirir seus direitos econômicos, já que a possibilidade de um novo empréstimo está, a princípio, descartada pelo clube baiano.

Momento de Vitor Hugo no Atlético

Desde a chegada do técnico Sampaoli, Vitor Hugo vive um momento especial com a camisa alvinegra. O jogador que antes era "deixado de lado", virou titular absoluto da trinca defensiva do técnico argentino.

O jogador esteve presente em 13 dos 15 jogos de Sampaoli a frente do Atlético, só não atuando na estreia do técnico e no clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, devido a suspensão por três cartões amarelos. Além das atuações, Vitor Hugo ainda vem ajudando o Galo com gols, já são três nesse tempo.