Nesta quarta-feira (5), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Sampaoli ganhou dois retornos importantes, no entanto tem uma baixa na defesa.

Os times se enfrentam com objetivos opostos no campeonato. O Galo é o 13° com 37 pontos, e ainda briga para se afastar de vez do rebaixamento. Já o esquadrão de aço, ocupa a 5° colocação com 52 pontos, tentando se manter na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga para a Libertadores 2026.

Sampaoli comanda o Atlético nos treinamentos e escala a equipe que enfrenta o tricolor baiano, no entanto o técnico argentino não poderá ficar à beira do gramado. O comandante alvinegro foi expulso na última partida contra o Inter por reclamação, numa partida onde a arbitragem confusa virou protagonista.

Retornos e desfalques do Atlético

Voltam a ficar disponíveis, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa , que cumpriram suspensão contra o Internacional devido ao terceiro cartão amarelo. A tendência é que a dupla retorne ao time titular, iniciando a partida.

No entanto, Vitor Hugo é desfalque certo. O zagueiro foi expulso direto aos 16 minutos, após entrada forte em Borré, centroavante colorado. De toda maneira, o defensor poderia ser desfalque do Atlético mesmo se não recebesse o vermelho. O jogador está emprestado ao Galo pelo Bahia e por cláusula no contrato de empréstimo, só poderia atuar caso o time mineiro realizasse o pagamento de uma multa. A intenção ou não do pagamento da multa não foi divulgada pelo clube.

Além do zagueiro, Sampaoli ainda tem quatro jogadores no dm do Atlético. Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Vitor Hugo recebeu cartão vermelho e está fora da partida contra o Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, e Ruan Tressoldi;

Meio-campistas: Alan Franco, Alexsander, Fausto Vera, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, Cadu, Isaac e João Marcelo.