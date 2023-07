Este será o terceiro encontro consecutivo entre mineiros e paulistas na Copa Libertadores da América. Em 2021, se enfrentaram nas semifinais da competição, e o Palmeiras levou a melhor, após um 0 a 0 no Allianz Parque e um 1 a 1 no Mineirão. No ano passado, o duelo foi válido pelas quartas de final com outras duas igualdades. Um 2 a 2 em Belo Horizonte e um 0 a 0 em São Paulo. Com o fim do critério do gol como visitante, o alviverde conquistou a vaga nos pênaltis por 6 a 5.