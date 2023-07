Ainda de acordo com as informações divulgadas em nota pelo Galo, o pagamento será feito com uma entrada, de antemão, com um valor ainda não especificado, além de outras sete parcelas. Em suma, o período total do pagamento da dívida de Fred será de um ano e dois meses ao todo. O acordo com os representantes do ex-jogador foi liderado pelo vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, e pelo superintendente jurídico, Pedro Torquato.