Na Arena MRV, o Galo recebeu um time totalmente alternativo do Fluminense, certamente focado na final contra o Boca Juniors. Keno e Arias começaram no banco, enquanto Ganso e Cano nem sequer viajaram com o grupo. A partida do último sábado (28) em Belo Horizonte terminou com vitória atleticana por 2 a 0, com dois gols do atacante Paulinho, que chegou a 13 no campeonato e se tornou o vice-artilheiro, empatado com Marcos Leonardo, do Santos.