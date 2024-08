Com show de laterais, Atlético-MG despacha CRB e se classifica na Copa BR

Saravia marcou dois gols na vitória por 3 a 0 - Foto: Pedro Souza / Atlético







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 21:05 • Belo Horizonte (MG)

Nada melhor que uma boa vitória para espantar a fase ruim. E foi justamente isso que aconteceu com o Atlético-MG. O Galo venceu o CRB, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (7), na Arena MRV, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.

O Galo agora se prepara para o clássico contra o Cruzeiro, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O CRB recebe o Novorizontino, no domingo (11), às 18h30 (de Brasília), pela Série B.

A partida

Os gols do clube mineiro foram todos marcados por laterais. O primeiro foi anotado por Guilherme Arana, logo no início do primeiro tempo. Renzo Saravia ampliou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o ala direita marcou outro tento. O Galo, todavia, foi superior em todo jogo e garantiu a classificação.

Saravia marcou dois gols na vitória por 3 a 0 - Foto: Pedro Souza / Atlético

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 3 x 0 CRB

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 19h;

📍 Local: Arena MRV, em Minas Gerais (MG);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽ Gols: Guilherme Arana (17' do 1ºT), Saravia (25' do 1ºT e 18' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Matheus Albino

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO (Técnico: Gabriel Milito )

Everson; Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso, Guilherme Arana; Otávio (Vargas), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios); Bernard (Zaracho); Paulinho (Igor Gomes) e Cadu.

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Wanderson, Ryan, Falcão (Lucas Kallyel), João Pedro, Rômulo (Chay), Gegê, Anselmo Ramon (João Neto), Léo Pereira (Mike).