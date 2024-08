Atlético-MG x CRB: como é o histórico do confronto?

Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-MG e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Saiba como são os números do confronto direto!

Estatísticas de Atlético-MG x CRB

As duas equipes se enfrentaram em apenas 9 oportunidades na história, com ampla vantagem do Atlético-MG, que está invicto, com 7 vitórias e 2 empates. Na partida de ida da Copa do Brasil, o time do Atlético-MG saiu perdendo com 2 gols logo cedo, porém, com um a mais na segunda etapa, buscou o empate por 2 a 2.

MG - BELO HORIZONTE - 28/07/2024 - BRASILEIRO A 2024, ATLETICO-MG X CORINTHIANS - Gustavo Scarpa jogador do Atletico-MG durante partida contra o Corinthians no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRB

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 19H;

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza;

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Bruno Fuchs (Lyanco), Battaglia, Junior Alonso; Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Bernard; Paulinho, Eduardo Vargas.

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.