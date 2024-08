Cruzeiro ganha novo problema para o clássico contra o Atlético-MG

Cruzeiro espera vencer o Atlético, no Mineirão







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 18:57 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro tem um novo problema para o clássico contra o Atlético-MG. Isso porque o lateral-direito William ainda não sabe se terá condições de entrar no gramado do Mineirão, na noite do próximo sábado (10), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador saiu mais cedo do jogo contra o Fortaleza, em Cariacica, na última segunda-feira, com dores no joelho esquerdo. Ele deixou o gramado e já iniciou o tratamento médico para ter condições de jogo. No entanto, isso ainda é uma grande dúvida.

William fez trabalhos separados nesta quarta-feira, na Toca da Raposa II. O lateral será reavaliado ao longo dos próximos dias para saber se terá condições de jogo. Caso não consiga jogar, a tendência é que Wesley Gasolina seja a opção.

Outro desfalque

Vale lembrar, o técnico Fernando Seabra também tem o desfalque de João Marcelo. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e fica fora do jogo contra o Galo. Sem o defensor titular, Lucas Villalba será acionado.