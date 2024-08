Deyverson se emociona em apresentação no Atlético-MG: ‘Romance que deu certo’

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 19:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Deyverson foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG na tarde desta quarta-feira (7), em uma coletiva de imprensa realizada na Arena MRV. A emoção marcou a ocasião, e em um momento, o jogador precisou interromper a entrevista para conter as lágrimas. Ele relembrou os momentos difíceis que enfrentou no Cuiabá, especialmente quando foi afastado pelo presidente do clube.

— Foi um romance que deu certo, graças a Deus. Hoje estou aqui, muito feliz. Passei por um processo muito difícil. Acho que vocês viram, eu e minha esposa choramos juntos todos os dias, nos abraçamos, porque só nós sabemos o que passamos nesses três meses — disse o jogador com a voz embargada.

Deyverson deixou o Cuiabá com 83 jogos, 33 gols e nove assistências. Agora, ele deseja construir uma carreira grandiosa com a camisa do Atlético-MG.

— Acho que sou um cara privilegiado por Deus. O que Deus tem na minha vida é algo extraordinário. Sou muito grato por minha esposa estar ao meu lado nesses três meses. Deus sabe de todas as coisas, e hoje estamos aqui vivendo coisas que pedimos a Deus todos os dias. Ele me colocou em um patamar que nem nos meus sonhos imaginava viver. Hoje estou aqui vestindo essa camisa de grande peso, que é do Galo — finalizou Deyverson.