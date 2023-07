Derrotado diante do Corinthians no último sábado, 8 de julho, o Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, e já começou a preparação para encarar o Goiás. O Galo terá a "semana cheia", já que só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 17, na Serrinha, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Para a partida, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari terá novidades. Além dos retornos do próprio técnico e do atacante Hulk, que cumpriram suspensão na última rodada, o time alvinegro não poderá contar com o volante argentino Rodrigo Battaglia e o lateral-direito Mariano, desfalques pelo acúmulo de cartões amarelos.



+ Igor Gomes diz que torcida do Atlético-MG está certa em ficar ‘pu…’ com o time