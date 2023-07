Hulk não esteve em campo pelo Atlético-MG na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, no Mineirão, no sábado (8). O resultado tirou o time mineiro do G-10, pois ocupa a 12ª posição, com 20 pontos em 14 jogos e vê o G-4 de longe. E a falta do camisa 7 não foi sentida apenas no duelo com o Timão. Sua ausência mostra duas faces do time mineiro: uma com ele, vencedora, e outra mais frágil, sem bons resultados em campo.