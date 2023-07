A bronca do torcedor do Atlético-MG após a derrota para o Corinthians reverberou no elenco do Galo. O time deixou o gramado do Mineirão no sábado (8) sob os gritos de "time sem vergonha" e isso incomodou o meia Igor Gomes. Mas ele não está contrariado com a Massa. Ele deu razão à insatisfação do torcedor, que viu o time ficar pela quinta vez seguida sem vitória.