O Atlético-MG terá dois jogos importantes pela semana. A equipe vai enfrentar o São Paulo no domingo (6), no Morumbi, pela 17° rodada do Brasileirão, e o Palmeiras na quarta-feira (9), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Com isso, o Galo vai prolongar sua estadia na capital paulista para evitar o desgate causado pela viagem, e também para manter a equipe unida. O time mineiro retorna a Belo Horizonte após a partida pela Libertadores.