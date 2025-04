Bernard expõe insatisfação no Atlético-MG: ‘Nada feliz’

Desde que chegou ao Atlético-MG, Bernard não encontrou o bom futebol. O jogador é criticado por parte da torcida pelas atuações. Após o jogo contra o São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão, o meia demonstrou incômodo por estar entre os reservas.

— Eu sou muito grato por estar aqui e é lógico que eu fico muito incomodado, nada feliz com a situação (estar no banco), porém também respeitando a hierarquia, as decisões do treinador e é o mínimo que eu posso fazer. Mas o máximo e o mínimo também que eu posso fazer é dar o meu melhor durante os treinos, fazer o meu melhor para que caso as oportunidades apareçam eu possa corresponder e mostrar que eu posso fazer muito ainda pelo Atlético.

Bernard comentou sobre estar se dedicando ao máximo para retomar sequência.

— Eu tenho me dedicado 100%, tenho entregado com muita seriedade, muito foco, muita disciplina durante os dias, porque isso é o que o torcedor tem certeza, sem dúvidas, que espera de mim.

Bernard em jogo entre Atlético-MG x São Paulo (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

— O mínimo que posso fazer é o meu 100% durante os treinos, eu sou pago para representar essa camisa não só durante os domingos ou as quartas. Eu sou pago para representar essa camisa durante todos os dias. O momento que eu piso dentro do CT, eu estou ali para fazer o meu melhor, para dar o meu melhor, porque eu sei a responsabilidade que é estar ali e quantas pessoas queriam estar no meu lugar.

Cuca analisa situação de Bernard

Após o jogo contra o São Paulo, Cuca também falou sobre o assunto. O treinador atleticano saiu em defesa de Bernard.

— É assim em qualquer profissão que você exerça, você tem que ter a confiança para você exercer bem. Imagina você entrar com o estádio lotado e ter a desconfiança do torcedor, como que você vai fazer para jogar bem? Já é difícil ao natural, você é super bem marcado. Ele entrou bem no momento difícil do jogo, que o Cuello não estava bem, que é do jogo.

É a segunda vez que Bernard e Cuca trabalham juntos. No ano mágico atleticano de 2013, Bernard foi uma das principais peças da equipe na conquista da Libertadores. O comandante do Galo disse que o tempo passa e o jogador perde algumas características, mas ganha outras.

— O Bernard de 2013, ele tinha algumas características que hoje elas mudam. Automaticamente, do ser humano, do atleta profissional, elas mudam, ele perde alguma coisa e ganha outras dentro do aprendizado na profissão, como ele foi lá fora, jogar tantos anos. E a gente tem que explorar as qualidades que ele tem e as que ele absorveu em prol da equipe.

Números no Atlético-MG

Bernard chegou ao Atlético em junho de 2024, mas estreou no mês seguinte, diante do Juventude, no Mané Garrincha, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os números do meia desde então.