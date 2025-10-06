Atlético-MG têm sofrido com lei do ex

No último sábado (6), o Atlético Mineiro foi derrotado por 3 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado negativo agravou o momento do clube na temporada e teve um componente que chamou a atenção; mais uma vez, a famosa “lei do ex” entrou em ação contra o Galo.

No confronto diante do Fluminense, o Atlético sofreu com a “lei do ex” em dose dupla. O lateral-direito Samuel Xavier, que teve uma breve passagem pelo clube mineiro, abriu o placar para o time carioca. Já no final, Keno, um dos principais nomes do Galo na campanha do título brasileiro de 2021, entrou em campo e, no seu primeiro toque na bola, marcou o segundo gol da partida. A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Atlético e lei do ex na temporada

A situação vivida no Maracanã não foi um caso isolado. Durante a atual temporada, o Atlético já foi vítima da “lei do ex” em outras duas ocasiões, ambas contra o Grêmio, quando o meia Edenílson, que defendeu o Galo em 2023, marcou gols nos dois confrontos entre as equipes pelo Brasileirão. No primeiro turno, ele balançou as redes na vitória gremista por 2 a 1, em Porto Alegre; no returno, voltou a marcar na Arena MRV, na vitória do time gaúcho por 3 a 1.

Edenílson no primeiro turno contra o Atlético (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O que é lei do ex?

A "lei do ex" se dá quando um jogador marca um gol contra o seu ex-clube. É uma expressão popular no futebol usada para descrever essa situação, que acontece com frequência e costuma ter um peso simbólico e emocional tanto para o jogador quanto para a torcida. Para muitos, é mais do que uma coincidência, é quase uma “maldição” recorrente no futebol brasileiro.