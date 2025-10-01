Outubro será agitado para Atlético-MG; confira agenda

O Atlético-MG disputará sete jogos em outubro, sendo cinco pelo Brasileirão, incluindo o clássico contra o Cruzeiro. Pela Sul-Americana, enfrentará o Independiente del Valle na semifinal.

O Atlético-MG terá um mês de outubro bastante movimentado, com sete partidas programadas em um intervalo de 30 dias. A maratona começa no sábado (4), quando o time enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao longo do mês, o Galo fará mais quatro jogos pela Série A, incluindo o clássico contra o Cruzeiro, que será disputado na Arena MRV, pelo segundo turno da competição. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético encara o Independiente del Valle, do Equador, nas semifinais. As equipes se enfrentam em dois confrontos decisivos que definirão um dos finalistas do torneio continental.

Calendário completo do Atlético em Outubro

4/10 - Fluminense x Atlético-MG -18h30 (Campeonato Brasileiro)

8/10 - Atlético-MG x Sport -19h (Campeonato Brasileiro)

15/10 - Atlético-MG x Cruzeiro -21h30 (Campeonato Brasileiro)

18/10 - Corinthians x Atlético-MG -18h30 (Campeonato Brasileiro)

21/10 - Independiente del Valle x Atlético-MG -21h30 (Copa Sul-Americana)

25/10 - Atlético-MG x Ceará -16h (Campeonato Brasileiro)

28/10 - Atlético-MG x Independiente del Valle -21h30 (Copa Sul-Americana)

Atletas fora dos compromissos mensais

O Atlético não poderá contar com três jogadores lesionados para os compromissos mensais. O atacante Cuello sofreu uma lesão grave no tornozelo esquerdo, passou por cirurgia e está fora do restante do ano.

Já o meio-campista Alexsander também desfalca o time em outubro após sofrer uma entorse no joelho direito durante a partida de volta contra o Bolívar (BOL), pela Copa Sul-Americana. Fechando a lista, o atacante Júnior Santos será submetido a uma cirurgia após ser diagnosticado com uma lesão traumática no púbis e ruptura do tendão adutor da coxa direita, o que também o tira de ação neste mês.

Cuello deixou campo lesionado contra o Bolívar (BOL) (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Situação do Atlético no Campeonato Brasileiro

Após o empate por 0 a 0 contra o Juventude, o Galo chegou aos 29 pontos na tabela e ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe segue pressionada por resultados melhores para se afastar de vez do risco e buscar uma posição mais confortável na tabela nas rodadas finais da competição.