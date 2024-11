Atlético-MG x Flamengo: entenda a campanha que viralizou na torcida do Galo

Torcida do Atlético-MG durante partida na Arena MRV (Flamengo x Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 10/11/2024 - 11:53 • São Paulo (SP)

O Atlético-MG recebe o Flamengo neste domingo (10), na Arena MRV, para a grande decisão da Copa do Brasil. Precisando tirar uma vantagem conquistada pelo Rubro-Negro, no Maracanã, no jogo de ida, as redes sociais do Galo e de seus torcedores foram tomadas por postagens da campanha #OGaloNuncaLutaSozinho.

➡️ Copa do Brasil tem o Atlético-MG x Flamengo mais importante desde 1981

O movimento foi criado em setembro para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores, quando o Alvinegro precisava vencer o Fluminense em casa, após perder no jogo de ida. Com o avanço do Galo para as fases mais importantes da Liberta e da Copa do Brasil, a campanha foi ganhando mais força e ecoando no discurso e nos posts da torcida atleticana.

Paulinho e Gerson em Flamengo x Atlético-MG (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

As publicações feitas pelo clube relembram histórias de conquistas recentes do Atlético, como os títulos da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014.

Com belas imagens de estádios lotados, público vibrando com as conquistas do time e jogadores comemorando, o clube convoca sua torcida para estar presente na Arena MRV para dar força ao time na final.

Nos últimos dias, o Galo também tem feito vídeos com ídolos da história do clube como Diego Tardelli, Josué, Luan, Edcarlos, Guilherme, Leonardo Silva, entre outros.

Para motivar ainda mais o torcedor a acreditar na possibilidade da virada do time sobre o Flamengo neste domingo (10), o time aproveitou a #OGaloNuncaLutaSozinho para colocar Luan relembrando a vitória do Alvinegro sobre o Rubro-Negro na semifinal da Copa do Brasil de 2014. Na ocasião, o time carioca abriu o placar, mas o Atlético conseguiu a virada em casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E não são só jogadores e ex-atletas que aparecem relembrando historias emocionantes. Torcedores também surgem como protagonistas nesta campanha.