Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 05:45 • Belo Horizonte

Neste domingo (10), Atlético-MG e Flamengo entram em campo na Arena MRV para decidir a final da Copa do Brasil, e um dos principais questionamentos do torcedor é a respeito da condição do gramado. Ao longo das duas últimas semanas, o campo passou por modificações para melhorar o processo de drenagem da Arena, visando a decisão contra o rubro-negro.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar que boa parte do gramado foi retirada e replantada, com cerca de 5,5 mil metros quadrados do campo substituídos, segundo o time mineiro.

A direção do Galo informou que a parte do campo que formava poças de água era composta por uma base de argila e que foi substituída por uma de areia, facilitando a drenagem em épocas de chuvas intensas, como o período chuvoso que vive Belo Horizonte neste mês de novembro.

Atlético-MG realiza troca em parte do gramado da Arena MRV para decisão contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Na foto, o rolo compactador atua para nivelamento, adubo e tratamento do gramado transplantado. (Foto: Redes Sociais/ Atlético)

A chuva que caiu na capital mineira, neste sábado (9), na véspera da decisão, causou, novamente, a formação de poças de água em algumas regiões do gramado, problema evidenciado no dia 26 de outubro, quando o Galo perdeu por 3 a 1 para o Internacional, na Arena MRV, e o temporal durante a partida impediu a bola de rolar.

Gramado da Arena MRV na véspera da decisão contra o Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Rede Globo)

O time mineiro enfrenta problemas com o gramado do estádio desde a sua inauguração para jogos oficias, em agosto de 2023, e por isso avança com os projetos de implementar gramado sintético na Arena para a próxima temporada.