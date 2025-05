Atlético-MG x Caracas: Galo está escalado com time misto

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Caracas nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Cuca manda uma equipe mista para o confronto.

Escalação do Galo: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens e Bernard; Cuello, Júnior Santos e Hulk.

A partida será sem a presença de público. Os dois times ainda brigam pela liderança, que hoje é do Cienciano. A partida terá transmissão do Paramount+.

O Atlético ainda precisa cumprir uma partida de suspensão com os portões fechados em competições da Conmebol. O Galo foi punido a ficar duas partidas sem torcida, e já cumpriu um destes jogos.



O Atlético foi punido a jogar sem torcida pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, em 22 de outubro, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado. Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de uma multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

O Galo até recorreu a decisão ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para anular a pena de duas partidas sem torcida. A resposta foi negativa, e o Atlético mandará os dois primeiros jogos em casa na Sul-Americana sem o apoio do torcedor.

Os dois times estão empatados em número de pontos. Atlético e Caracas tem cinco pontos, e ocupam respectivamente a segunda e terceira colocação do grupo. O Galo leva a melhor por conta do saldo de gols.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica de forma direta para as oitavas de final do torneio. O segundo colocado enfrenta um time oriundo da Libertadores, em um playoffs, para disputar uma vaga na próxima fase.

Escalação do Caracas:

Benitez; Rito, La Mantia, Edet e Yendis; Rodríguez, Echenique, Vegas, Covea e Hernandez; De Santis.

Confira as informações de Atlético x Caracas

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO x CARACAS

COPA SUL-AMERICANA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio, às 21h30

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: José Burgos (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU);

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).