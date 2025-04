Atlético-MG volta a enfrentar uma equipe chilena após seis anos

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG vai entrar em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O adversário será o Deportes Iquique, do Chile. O Galo não enfrenta um clube chileno há seis anos, mas possui um retrospecto positivo contra rivais do país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

A última vez em que o caminho do Atlético cruzou com o de um chileno foi em 2019, quando o Galo enfrentou o Unión La Calera na segunda fase da Sul-Americana, em busca de uma vaga nas oitavas.

Naquela ocasião, a equipe mineira foi derrotada por um a zero no jogo de ida, mas devolveu o placar na volta e levou para os pênaltis. O Galo contou com São Victor, que defendeu três pênaltis, para classificar às oitavas.

continua após a publicidade

No geral, o Atlético enfrentou equipes chilenas 12 vezes em sua história. O Galo triunfou em sete ocasiões, além de dois empates e três derrotas.

Galo 1 x 0 Unión Lá Calera - Sul-Americana 2019

Unión La Calera 1 x 0 Galo- Sul-Americana 2019

Galo 3 x 0 Colo-Colo - Libertadores 2016

Colo-Colo 0 x 0 Galo - Libertadores 2016

Galo 2 x 0 Colo-Colo - Libertadores 2015

Colo-Colo 2 x 0 Galo - Libertadores 2015

Galo 6 x 0 Cobreloa - Libertadores 2000

Cobreloa 1 x 0 Galo - Libertadores 2000

Galo 2 x 0 Palestino - Libertadores 1978

Galo 5 x 1 Unión Española - Libertadores 1978

Palestino 4 x 5 Galo - Libertadores 1978

Unión Española 1 x 1 Galo - Libertadores 1978

Hulk em ação na partida do Atlético-MG contra o Cenciano pela Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Portões fechados

O jogo será com portões fechados. O Atlético foi punido pela Conmebol pelo uso de sinalizadores na vitória sobre o River Plate, por 3 a 0, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado.

continua após a publicidade

O clube recorreu ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), mas ainda não obteve resposta, e por isso não contará com a torcida nesta quinta-feira.