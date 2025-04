O Atlético-MG iniciou a preparação para a próxima partida. O Galo empatou com o São Paulo neste domingo (6), mas não há tempo para lamentar. Nesta quinta-feira (10), o clube mineiro entra em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, contra o Deportes Iquique, do Chile.

Na manhã desta segunda-feira (7), o elenco atleticano treinou com foco na sequência da semana. Os jogadores que iniciaram a partida contra o São Paulo fizeram atividade regenerativa na academia do clube.

No treino tático, Cuca contou com os demais atletas, além de um grupo de atletas do Sub-20 do Galo, com treino de finalizações na reta final da atividade.

Quatro jogadores ficaram de fora das atividades por problemas médicos. Igor Rabello, com dores musculares, Cadu, com uma lesão no joelho direito, Caio Maia, também com lesão no joelho direito e Brahian Palacios, com problema na coxa esquerda.

A partida contra o Iquique será no Mineirão, às 21h30. Antes do jogo, o Galo ainda terá duas sessões de treinamento, uma na terça e outra na quarta. O clube mineiro precisa vencer para buscar a liderança do grupo H na Sul-Americana.

Jogo sem a Massa

O jogo será com portões fechados. O Atlético foi punido pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, em 22 de outubro, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado.

Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

Torcida do Atlético-MG em jogo da Copa do Brasil (Fotos: Pedro Click / Atlético)

O clube recorreu ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), com sede em Lausanne, na Suíça, para anular a pena. O clube ainda não obteve resposta, e por isso não contará com a torcida nesta quinta-feira.