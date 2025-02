Cruzeiro: Matheus Pereira não assina com Zenit e fica no clube mineiro

A transferência de Matheus Pereira do Cruzeiro para o Zenit, da Rússia, foi cancelada após uma reviravolta inesperada. O meia não assinou o contrato com o clube russo e seguirá no Cruzeiro. A janela de transferências do Campeonato Russo se encerrou às 17h59 (horário de Brasília) desta quinta-feira (20), sem que o acordo fosse concretizado.

O Zenit havia apresentado uma oferta ao Cruzeiro que poderia chegar a 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões), incluindo bônus. O clube mineiro, detentor de 50% dos direitos econômicos de Matheus Pereira, havia aprovado a transferência, deixando a decisão final nas mãos do jogador. No entanto, após um acordo verbal com o Zenit, o meia não formalizou a contratação, o que resultou no cancelamento do negócio.

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, após atuar pelo Al-Wahda, dos Emirados Árabes, por empréstimo do Al-Hilal. Em junho de 2024, o clube mineiro adquiriu seus direitos econômicos em negociação com os sauditas. Desde então, o camisa 10 disputou 81 jogos, sendo 72 como titular, com 12 gols e 17 assistências. Sua atuação rendeu até uma convocação para a Seleção Brasileira em outubro de 2024.

Com contrato válido até junho de 2026, Matheus Pereira segue no Cruzeiro e está apto para enfrentar o América-MG neste sábado, pelas semifinais do Campeonato Mineiro. O jogador já realizou exames médicos em Belo Horizonte e participou das atividades do clube durante as negociações.