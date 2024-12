Técnico interino define Atlético-MG; veja escalação

O técnico Lucas Gonçalves preferiu não mexer na escalação do Atlético-MG para o jogo deste domingo (8), contra o Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados, às 16h, na última rodada do Brasileiro de 2024. O Galo precisa do empate para escapar do rebaixamento para a Série B e da vitória para se classificar para a Sul-Americana de 2025, sem depender de outros resultados.

continua após a publicidade

A escalação do Atlético-MG é: Everson, Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Rubens e Gustavo Scarpa; Hulk e Deyverson.

O técnico Lucas Gonçalves manteve a escalação usada pelo ex-treinador Gabriel Milito em sua última partida pelo Atlético-MG, a derrota por 2 a 0 para o Vasco, quarta-feira (4), em São Januário.

continua após a publicidade

Atlético-MG tem várias metas na partida contra o Athletico-PR

Para se livrar do rebaixamento para a Série B do Brasileiro em 2025, o Atlético-MG precisa apenas do empate diante do Athletico-PR. Se perder, terá de contar com derrota do Fluminense para o Palmeiras, no Allianz Parque, ou empate do Bragantino diante do Criciúma, em Bragança Paulista. O Furacão também pode se livrar do rebaixamento com empate, desde que o tricolor carioca perca para o Palmeiras ou o Bragantino não vença sua partida.

Criciúma terá oito desfalques contra o Bragantino, em Bragança Paulista

Outro objetivo do Atlético-MG é se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025. Para isso, basta derrotar o Athletico-PR. Com empate, torce para o Palmeiras vencer o Fluminense. Se perder, pode até se livrar do rebaixamento, mas não terá chance de disputar a Sul-Americana do ano que vem.

continua após a publicidade

Rebaixamento do Atlético-MG pode vir no saldo de gols

O Atlético-MG também busca interromper a longa sequência de 12 partidas sem vitória em três diferentes competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A última vez que o Galo saiu de campo com os três pontos foi contra o River Plate, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores: 3 a 0, na Arena MRV, em 22 de outubro.