Atlético-MG confirma contratação de zagueiro Vitor Hugo

O Atlético-MG anunciou, na tarde desta quarta-feira (12), o 10º reforço da temporada: o zagueiro Vitor Hugo, emprestado pelo Bahia até o fim do ano. O jogador foi uma indicação do técnico Cuca – eles trabalharam juntos no Palmeiras em 2016 – e, na apresentação no X, o clube destacou a idade, os títulos e a experiência internacional de Vitor Hugo.

O técnico Cuca justificou a contratação de Vítor Hugo pela necessidade de ter mais um zagueiro pelo lado esquerdo:

- O Vitor Hugo, além de ser um jogador de minha confiança, é um jogador que vem com custo zero. E é difícil você encontrar um jogador responsável como ele e bom jogador, que vai suprir a carência de outros quando eles saírem. Eu acho que também a gente fica bem representado na zaga com a chegada dele – afirmou o treinador, em coletiva após a goleada sobre o Manaus, pela Copa do Brasil.

Vitor Hugo, na chegada a Belo Horizonte, na terça-feira (11), também falou do bom relacionamento com Cuca:

- Fomos campeões juntos em 2016 no Palmeiras e agora espero aqui ter tantas alegrias quanto lá ou até mais. É um professor muito querido, fomos felizes trabalhando juntos lá no Palmeiras e fico feliz por ter esse reconhecimento do trabalho que a gente faz. Tento trabalhar sério em todos os lugares. Valeu a pena o trabalho bem-feito que a gente fez há anos. Agora, espero que ele possa ver um novo Vitor Hugo, mais experiente – disse o zagueiro de 33 anos.

Novo reforço do Atlético-MG, Vitor Hugo tem muita experiência internacional

Revelado pelo Santo André, em 2010, Vitor Hugo Franchescoli de Souza, natural de Curitiba, passou por Sport, Ituano e Ceará até chegar ao América-MG, em 2013. No Coelho, o zagueiro se destacou e foi comprado pelo Palmeiras em 2015. No Verdão, participou da conquista da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016, quando trabalhou com o técnico Cuca.

Do Palmeiras, o zagueiro canhoto transferiu-se para a Fiorentina, clube que defendeu em 55 jogos por duas temporadas, até retornar ao Verdão, em 2019. Em 2021, Vítor Hugo foi para o Trabzonspor, da Turquia. Em 2023, o jogador chegou ao Bahia. No ano seguinte, foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, e retornou no meio da temporada, mas vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Ele tem contrato com o clube baiano até dezembro de 2026.