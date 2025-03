Dois jogadores podem ser hexacampeões pelo Atlético-MG

O Atlético-MG está bem próximo de conquistar o hexacampeonato mineiro no sábado (15), na segunda partida da final, contra o América, às 16h30, no Mineirão – o Galo venceu o primeiro jogo por 4 a 0 e pode perder até por três gols de diferença para ficar com o título. Do atual elenco, apenas dois jogadores já estavam no grupo que conquistou o Mineiro de 2020, mas não são eles os que mais atuaram na campanha do provável hexa.

O zagueiro Igor Rabello está no Atlético-MG desde a temporada 2019, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana chegou no ano seguinte. Ambos, no entanto, não participaram da campanha do tetra, em 2023, curiosamente, pelo mesmo motivo. Os dois jogadores se recuperavam de lesão no joelho esquerdo, sofrida no ano anterior – Arana até perdeu a vaga na Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, por causa da contusão.

Com isso, os dois foram ultrapassados no número de jogos disputados na campanha do Atlético-MG nos últimos seis campeonatos mineiros, considerando até a primeira partida da final contra o América.

O atacante Hulk, que estreou pelo Atlético-MG em março de 2021, e o goleiro Everson, que chegou ao clube no meio da temporada 2020, são os jogadores que mais atuaram na campanha do hexacampeonato. Everson esteve em 49 das 79 partidas disputadas pelo Galo no Mineiro desde 2020. Hulk atuou em 47 jogos.

Guilherme Arana está em terceiro lugar na lista, com 43 partidas, seguido por Igor Rabello, com 36. Nesta temporada, os dois jogadores vivem momentos distintos. Enquanto Arana é titular absoluto da lateral esquerda e atuou todos os minutos dos oito jogos em que a equipe principal do Atlético-MG foi usada, o zagueiro esteve em campo apenas em uma partida, a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, quando entrou no lugar de Gabriel Menino.

Saídas tiram o hexa de dois estrangeiros do Atlético-MG

A situação do zagueiro paraguaio Junior Alonso e do volante equatoriano Alan Franco também chama a atenção. Os dois jogadores estavam no Atlético-MG na campanha do título mineiro de 2020, mas, como tiveram saídas temporárias nos últimos anos, não participaram das seis conquistas.

Alonso foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, e não disputou os estaduais de 2023 e 2024, antes de voltar ao Galo. Ele soma 24 jogos nos outros quatro anos. Alan Franco saiu para o Charlotte, dos Estados Unidos, e para o Talleres, da Argentina, em 2022 e 2023, e participou de 25 partidas.

Já o meia Rubens ainda estava na base do Atlético-MG em 2020. E participou das cinco últimos conquistas mineiras do Galo, totalizando 29 partidas, como o quinto jogador do atual elenco que mais atuou.