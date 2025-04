Nesta quinta-feira o Atlético-MG vai enfrentar o Deportes Iquique pela segunda rodada da Sul-Americana. O adversário atleticano não vem em boa fase. A equipe chilena ocupa a lanterna do campeonato nacional, do grupo H da Sul-Americana e do grupo A da Copa do Chile.

No Campeonato Chileno, o Deportes Iquique possui seis partidas disputadas e apenas um ponto somado. A equipe sofreu 16 gols e marcou apenas quatro, possuindo um saldo negativo de 12. Após ser derrotado nas cinco primeiras partidas da competição, empatou com o Nublense em 0 a 0 e somou o primeiro e único ponto até o momento.

Na Sul-Americana, é verdade que ainda ocorreu apenas uma partida, mas a equipe chilena também ocupa a lanterna do grupo. Até saiu na frente com um gol de pênalti contra o Caracas, mas sofreu a virada ainda na primeira etapa, jogando em casa.

A Copa do Chile é mais uma competição em que a equipe é a última colocada. O Deportes Iquique está no grupo A e soma quatro pontos em quatro partidas. Apesar de também amargar a última colocação, é aonde o clube possui o melhor desempenho até então, com uma vitória, um empate e duas derrotas.

A equipe chilena chegou a jogar também a Pré-Libertadores. O Deportes Iquique venceu o Santa Fé na segunda fase, e eliminou a equipe colombiana. Na fase seguinte, enfrentou o Alianza Lima e não conseguiu se classificar, indo para a Sul-Americana.

Com a sequência de resultados negativos, o técnico Miguel Ramírez foi demitido após a derrota na primeira rodada da Sul-Americana.

Praticamente dois meses sem vencer

A última vitória do Deportes Iquique foi no dia 18 de fevereiro, contra o Santa Fé, na Pré-Libertadores, por 2 a 1. Desde então foram 10 partidas, com sete derrotas e três empates.

10 jogos sem vencer 7 derrotas 3 empates 20 gols sofridos 8 gols marcados -12 de saldo de gols

Desempenho do Galo contra Chilenos

No geral, o Atlético enfrentou equipes chilenas 12 vezes em sua história. O Galo triunfou em sete ocasiões, além de dois empates e três derrotas.

Galo 1 x 0 Unión Lá Calera - Sul-Americana 2019

Unión La Calera 1 x 0 Galo- Sul-Americana 2019

Galo 3 x 0 Colo-Colo - Libertadores 2016

Colo-Colo 0 x 0 Galo - Libertadores 2016

Galo 2 x 0 Colo-Colo - Libertadores 2015

Colo-Colo 2 x 0 Galo - Libertadores 2015

Galo 6 x 0 Cobreloa - Libertadores 2000

Cobreloa 1 x 0 Galo - Libertadores 2000

Galo 2 x 0 Palestino - Libertadores 1978

Galo 5 x 1 Unión Española - Libertadores 1978

Palestino 4 x 5 Galo - Libertadores 1978